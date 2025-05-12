Заморозки были зафиксированы в столичном регионе минувшей ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Заморозки наблюдались в Московском регионе прошедшей ночью. Местами значения падали до минус 1,7 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"Ниже нуля столбики минимальных термометров опустились в следующих населенных пунктах: Серпухов – минус 1,7; Серебряные Пруды – минус 1,5; Черусти, Коломна и Мелихово – минус 0,8; Михнево – минус 0,6 градуса", – написал он.

При этом на столичной метеостанции ВДНХ было зафиксировано плюс 2,8 градуса. Кроме того, по словам синоптика, вероятность заморозков сохранится в ночь на 13 и 14 мая.

С 12 до 14 мая в Москве прогнозируется до минус 5 градусов. В связи с этим автомобилистов призвали выезжать на зимней резине или использовать городской транспорт. Также необходимо соблюдать скоростной режим, избегать резких изменений скорости и не отвлекаться на телефон во время движения.

Постепенное потепление прогнозируется в столице к концу рабочей недели. Сначала может потеплеть до 11 градусов, а затем – до 10–15 градусов. Однако температура все равно останется ниже нормы, сообщал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

