Парк "Орион" на ВДНХ приостановил работу из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парк "Орион" на ВДНХ приостановил работу до улучшения погодных условий, сообщила пресс-служба парка.

Временно не работают уличные аттракционы, канатная дорога, а также Дом страха, уточняется в сообщении.

В столичном регионе в ночные и утренние часы прогнозируются заморозки до минус 5 градусов. Понижение температуры ожидается в период с понедельника, 12 мая, до среды, 14 мая.

В связи с непогодой водителей попросили не выезжать на зимней резине личного транспорта или использовать городской транспорт. Автомобилистам рекомендовали сохранять внимательность на подъемах и спусках с мостов и эстакад, а также соблюдать скоростной режим, избегать резких изменений скорости.

Однако постепенное потепление придет в Москву уже к концу следующей рабочей недели. Сначала может потеплеть до 11 градусов, а затем – до 10–15 градусов. Тем не менее температура все равно останется ниже нормы.