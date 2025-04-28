Мэр Москвы рассказал о модернизации скорой медицинской помощи

В Москве к 1 мая 80 новых машин заступят на дежурство на станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Новые автомобили классов "В" и "С" созданы на базе модели "Газель NN" и изготовлены преимущественно из российских комплектующих.

Как уточняется, в новых машинах полностью переработан салон и установлена система телемедицинских технологий. Данные о пациенте будут передаваться в единый городской Центр критических состояний, что позволит консультантам дистанционно оценивать состояние и давать рекомендации бригадам.

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