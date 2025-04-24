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24 апреля, 17:30

Транспорт

Москвичи обсуждают склонения в названиях станций метро

Москвичи обсуждают склонения в названиях станций метро

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Обновленная навигация в московском метро вызвала споры среди пассажиров. На указателях теперь можно увидеть формулировки "до Медведкова" или "до Новокосина". По нормам русского языка все верно – такие названия действительно подлежат склонению.

Тем не менее в столице по-прежнему разделяются мнения: одни выступают за соблюдение языковых правил, другие считают такое звучание непривычным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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