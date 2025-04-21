Сергей Собянин рассказал, как преобразился район Тропарево-Никулино

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столичном Тропарево-Никулине за последние годы было сделано многое для повышения качества жизни, рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что район считается "зеленым" и динамично развивающимся, где проживают свыше 128 тысяч горожан. За последнее время к станциям "Юго-Западная" и "Тропарево" Сокольнической линии добавилась еще и "Озерная" Солнцевской линии столичного метрополитена.

"Построили учебный корпус на улице Академика Анохина, рядом по программе "Моя школа" ведется модернизация здания школы № 14. На той же улице уже принимает маленьких пациентов новая поликлиника", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Кроме того, в этом же районе был обновлен парк Летчиков-испытателей, расположенный на месте бывшего учебного аэродрома. Эта территория стала популярным местом для прогулок и отдыха москвичей.

Ранее мэр Москвы утвердил план благоустройства столичных улиц на 2025 год. В рамках плана в городе должны преобразиться свыше 700 улиц. В центре особого внимания – вылетные магистрали: Профсоюзная улица, Волгоградский проспект и Щелковское шоссе.

Также рабочие благоустроят Новорязанское и Осташковское шоссе, улицы Бутырскую и Дубнинскую, а в Пресненском районе пройдет благоустройство Мантулинской улицы. В это же время на проспекте Академика Сахарова специалисты займутся устройством трамвайной линии, а рядом с главным входом ВДНХ сделают третий трамвайный путь.

