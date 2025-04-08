Сергей Собянин утвердил планы по благоустройству на 2025 год

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин утвердил план благоустройства улиц Москвы на 2025 год. В рамках работ преобразятся более 700 улиц, рассказал мэр в своем телеграм-канале.



"В центре внимания – обновление сразу трех вылетных магистралей: Профсоюзной улицы, Волгоградского проспекта и Щелковского шоссе. Также в планах – Новорязанское и Осташковское шоссе, улицы Бутырская, Дубнинская", – отметил мэр.

В Пресненском районе пройдет благоустройство Мантулинской улицы, на проспекте Академика Сахарова специалисты займутся устройством трамвайной линии, а рядом с главным входом ВДНХ сделают третий трамвайный путь.



При этом большая часть работ пройдет за пределами центра Москвы. В рамках второго этапа стратегии развития столицы до 2040 года планируется благоустроить свыше 3 тысяч улиц за чертой центра.



В 2024 году, как указал Собянин, в городе обновили 667 улиц и 10 крупных объектов. В их число вошли Кадашевская набережная, переулки у Цветного бульвара, Комсомольский проспект, территории у главного здания МГУ, набережные Яузы, устройство новой трамвайной линии и комплексное благоустройство на улице Сергия Радонежского и площади Рогожской Заставы.

Ранее в Москве началось благоустройство олимпийского комплекса "Лужники". Работы планируется разделить на несколько этапов, чтобы территория не была закрыта полностью. В 2025 году рабочие обновят центральную площадь у Большой спортивной арены, а также причал "Лужники" – Центральный.

