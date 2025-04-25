Новости Москвы: пассажиропоток на станции московского метро "Потапово" вырос на треть

С момента открытия станции метро "Потапово" Сокольнической линии пассажиропоток вырос на 30%. В будний день станцией пользуются около 20,5 тысячи человек, сообщили в Дептрансе. Благодаря новому маршруту дорога до метро для жителей Коммунарки и Южного Бутово сократилась в 2,5 раза.

С начала недели в Москве остановили более 240 водителей с признаками опьянения, сообщили в ГАИ. Более 80 из них оказались пьяны. Свыше 140 человек отказались проходить освидетельствование, а 18 ранее уже задерживались за аналогичное нарушение – теперь им грозит уголовная ответственность.

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