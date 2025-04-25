Госавтоинспекция Москвы проведет рейд по тонированным автомобилям

Госавтоинспекция Москвы начинает рейд по тонированным автомобилям с 25 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ.

Инспекторы будут выявлять машины с незаконной тонировкой. Имеются в виду стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента. За нарушение предусмотрена административная ответственность – штраф 500 рублей. Рейд продлится до 12 мая.

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