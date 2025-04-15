Компании ОЭЗ "Технополис "Москва" примут участие в международной выставке ExpoElectronica

Фото: expoelectronica.ru

Более 15 производителей из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" примут участие в международной выставке электроники ExpoElectronica. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

"В Москве успешно работают свыше 370 производителей силовой и микроэлектроники, вычислительных машин, мониторов, оптических изделий. При поддержке города за первые два месяца этого года эти предприятия нарастили объемы выпуска стратегически важной продукции на 7%. Вклад в развитие этой отрасли вносят также компании ОЭЗ "Технополис "Москва", – отметил глава департамента Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что в ОЭЗ около 40 резидентов занимаются производством радиоэлектронной продукции. Благодаря выставке они смогут наладить сотрудничество и вывести на рынок совместные решения.



Например, компания "Микрон" покажет электронную компонентную базу, которая была создана в рамках проекта "Энергетика-ЭКБ". Также производитель продемонстрирует первый российский микроконтроллер MIK32 "Амур" и демо-кейсы по его использованию.

Еще один резидент, компания НИИМЭ, впервые продемонстрирует на выставке физико-химическую аналитическую лабораторию (ФХАЛ). Она стала первой в РФ, странах СНГ и Восточной Европы. Лаборатория способна исследовать технологические среды, применяемые в производстве. Одним из основных материалов, которые она создала, стал первый отечественный фоторезист для производства микроэлектронных компонентов.

Кроме того, в рамках выставки резиденты представят новый томограф. Компания "Диагностика-М" предполагает, что оборудование будет проверять качество монтажа изделий микроэлектроники и фиксировать контроль радиационной загрязненности персонала.

"Другое предприятие со статусом резидента – "Нюкон Энерджи" презентует полностью отечественные конденсаторы, в том числе для компенсации реактивной мощности", – добавил гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев.

Ранее резидент ОЭЗ "Технополис "Москва", производитель электрогрузовиков "ЭМ Рус" создал линейку инверторов мощностью от 5 до 120 киловатт. Предприятие при поддержке города создало преобразователь тока для электротранспорта с высоким уровнем локализации – около 60%. Для этого использовались отечественные компоненты, в том числе уникальный для России тонкопленочный конденсатор.

