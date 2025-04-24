В Киржачском районе жителям выплатят по 10 тысяч рублей из-за ЧС

Фото: РИА Новости/Владимир Никонов

Жители 10 населенных пунктов и двух СНТ Киржачского района Владимирской области получат по 10 тысяч рублей из-за ЧС на территории воинской части. Об этом сообщила в телеграм-канале глава района Елена Карпова.

По словам Карповой, выплата будет единовременной. Деньги получат жители:

поселка Барсово;

поселка Мирного;

поселка Першино;

деревни Храпки;

деревни Грибаново;

поселка Дубки;

деревни Дубки;

участка Мележи;

деревни Дворищи;

деревни Илейкино;

СНТ "Звездный";

СНТ "Лужки".

Министерство обороны РФ 22 апреля сообщило, что из-за пожара на территории воинской части сдетонировали боеприпасы, которые хранились на складе. Причиной ЧП стало нарушение требований безопасности при работе с взрывчатыми материалами. После случившегося в Киржачском районе объявили ЧС.

Позже губернатор региона Александр Авдеев заявил о четырех пострадавших. Трое из них были доставлены в медучреждение. Еще одному предстоит амбулаторное лечение.