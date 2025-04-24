24 апреля, 18:38Происшествия
В Киржачском районе жителям выплатят по 10 тысяч рублей из-за ЧС
Фото: РИА Новости/Владимир Никонов
Жители 10 населенных пунктов и двух СНТ Киржачского района Владимирской области получат по 10 тысяч рублей из-за ЧС на территории воинской части. Об этом сообщила в телеграм-канале глава района Елена Карпова.
По словам Карповой, выплата будет единовременной. Деньги получат жители:
- поселка Барсово;
- поселка Мирного;
- поселка Першино;
- деревни Храпки;
- деревни Грибаново;
- поселка Дубки;
- деревни Дубки;
- участка Мележи;
- деревни Дворищи;
- деревни Илейкино;
- СНТ "Звездный";
- СНТ "Лужки".
Министерство обороны РФ 22 апреля сообщило, что из-за пожара на территории воинской части сдетонировали боеприпасы, которые хранились на складе. Причиной ЧП стало нарушение требований безопасности при работе с взрывчатыми материалами. После случившегося в Киржачском районе объявили ЧС.
Позже губернатор региона Александр Авдеев заявил о четырех пострадавших. Трое из них были доставлены в медучреждение. Еще одному предстоит амбулаторное лечение.