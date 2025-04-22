Фото: телеграм-канал Kotsnews

Четыре человека пострадали после взрыва во Владимирской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Авдеев.

По его словам, из них трое были госпитализированы: двоих в удовлетворительном состоянии направили в Киржачскую районную больницу, а третьего доставили в Александровскую районную больницу, где его состояние было определено как средней степени тяжести.

"Еще один пострадавший осмотрен врачами, предстоит амбулаторное лечение", – уточнил Авдеев.

Глава региона подчеркнул, что из-за детонации на складе со снарядами никто не погиб.

В пункты временного размещения (ПВР) были эвакуированы около 450 человек. Всех обеспечили необходимыми вещами.

"Эту ночь большинство из них проведет в ПВР, но кого-то уже забирают к себе родственники. Делается все необходимое, чтобы граждане и их имущество были в безопасности, чтобы завтра все смогли спокойно вернуться в свои дома", – сказал он.

По решению оперативного штаба эвакуация затронула воинскую часть, семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. В настоящее время идет взаимодействие с Минобороны и МЧС. Кроме того, работу начала и комиссия по оценке ущерба, которая планирует использовать коптеры, заключил Авдеев.

Взрыв боеприпасов произошел в Киржачском районе 22 апреля. Причиной ЧП стал пожар на складе военного объекта.

В связи с инцидентом был объявлен режим чрезвычайной ситуации и началась эвакуация жителей. Для установления подробностей произошедшего создана специальная комиссия под руководством замминистра обороны РФ генерал-полковника Андрея Булыги.

Кроме того, один из боеприпасов упал на частный дом в СНТ "Вязьма". В результате падения детонации не было. Никто в доме не пострадал.