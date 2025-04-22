Боеприпас упал на частный дом в Киржачском районе Владимирской области

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Один из боеприпасов упал на частный дом в СНТ "Вязьма" в Киржачском районе Владимирской области. Об этом ТАСС заявил председатель товарищества Александр Мельников.

"В доме людей не было, я стоял, и в пяти метрах от меня снаряд летел. Он пролетел мимо меня, влетел в забор, там пробил дыру, влетел в дом и срикошетил. Детонации не было", – рассказал собеседник агентства.

О взрыве боеприпасов на территории Киржачского района стало известно 22 апреля. После инцидента в районе объявили режим чрезвычайной ситуации. Также сообщалось об эвакуации жителей нескольких поселков.

По данным Минобороны РФ, взрыв боеприпасов произошел в результате возгорания в воинской части. ЧП случилось на складе военного объекта, где идет ликвидация пожара.

Установлением обстоятельств инцидента будет заниматься специально созданная комиссия, которую поручил организовать глава ведомства Андрей Белоусов. Руководителем он назначил своего заместителя генерал-полковника Андрея Булыгу.