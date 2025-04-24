Электробусы полностью заменили автобусы на площадке "Новокосино"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Площадка "Новокосино" полностью перешла на электробусы. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он отметил, что в Восточном округе парк "Новокосино" стал шестым, где идет пользование только транспортом на электротяге. 30 маршрутов обслуживают более 500 водителей. Они проводят ТО, зарядку и мойку электробусов, проверяют системы и чистоту салонов перед рейсами.

"Мы модернизируем эксплуатационные площадки Мосгортранса для полного перехода на электротранспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Сегодня в "Новокосино" работают больше 280 инновационных электробусов", – добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что 27 апреля почти 600 автобусов и электробусов будут бесплатно перевозить пассажиров до 14 мемориальных комплексов на Красную горку. Временную навигацию разместили на остановках наземного транспорта и на станциях метро. Сориентироваться москвичам и гостям столицы помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.

В этот день для пассажиров будут действовать специальные экспресс-маршруты Э, Э-1, Э-2 и Э-3.