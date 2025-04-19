Тринадцать электробусов начали работать еще на трех маршрутах в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Центральном и Восточном административных округах на маршруты вышли 13 электробусов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Москва продолжает сохранять лидерство по числу электротранспорта в Европе. На сегодняшний день столица насчитывает более 2,35 тысячи электробусов, и их количество с каждым годом растет. Экологичные машины вышли на новые маршруты в центре и на востоке города, они обслуживают шесть районов и 28 станций рельсового каркаса", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Маршрут № 40 проходит через Курский и Казанский вокзалы, а также 17 станций метро и Московских центральных диаметров. Маршрут С633 курсирует из Сокольников до центра Москвы и охватывает 17 станций рельсового каркаса.

Кроме того, на электробусах маршрута № 975 пассажиры могут добраться до медицинских и учебных учреждений района Сокольники и одноименной станции метро.

В 2025 году столичный парк пополнится примерно 650 новыми электробусами, а также свыше 250 зарядными станциями. В этом году, по словам Сергея Собянина, будет запущен серийный выпуск новейшей модели экологичного транспорта, которая выделяется от других своим увеличенным запасом хода после подзарядки. Тяговые батареи для этого транспортного средства планируется создавать на заводе в Красной Пахре.

