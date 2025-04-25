25 апреля, 13:25Транспорт
Украшения к 9 Мая разместили перед выходами 11 станций столичного метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Украшения к 80-летию Победы разместили перед выходами 11 станций метро Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса столицы.
"У 10 станций установили инсталляции со звездами и светящимися лучами", – говорится в сообщении.
Украшения можно увидеть у станций:
- "Маяковская" (выход № 4);
- "Площадь Революции" (выход № 10);
- "Смоленская" (выход № 1);
- "Проспект Мира" (выход № 1);
- "Сухаревская" (выход № 2);
- "Октябрьская" (выход № 3);
- "Таганская" (выход № 2);
- "Баррикадная" (выход № 2);
- "Улица 1905 года" (выход № 2);
- "Трубная" (выход № 2).
В департаменте сообщили, что возле станции метро "Чистые пруды" установили инсталляцию в виде буквы "М" с георгиевской лентой, орденом и надписью "Победа" в ретростиле. Ее высота составляет 2 метра.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что транспортный комплекс города традиционно участвует в государственных праздниках и важных событиях по задаче Сергея Собянина.
"В честь 80-летия Великой Победы украсили инфраструктуру метрополитена. Установили юбилейные инсталляции и запустили тематический поезд на Арбатско-Покровской линии. Для пассажиров подготовили праздничные мероприятия в метро", – рассказал Ликсутов.
Ранее Сергей Собянин сообщал, что фестиваль "Московская весна Победы" пройдет с 1 по 11 мая. В столице разместят свыше 4 тысяч декоративных элементов.
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