Украшения к 9 Мая разместили перед выходами 11 станций столичного метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Украшения к 80-летию Победы разместили перед выходами 11 станций метро Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса столицы.

"У 10 станций установили инсталляции со звездами и светящимися лучами", – говорится в сообщении.

Украшения можно увидеть у станций:

"Маяковская" (выход № 4);

"Площадь Революции" (выход № 10);

"Смоленская" (выход № 1);

"Проспект Мира" (выход № 1);

"Сухаревская" (выход № 2);

"Октябрьская" (выход № 3);

"Таганская" (выход № 2);

"Баррикадная" (выход № 2);

"Улица 1905 года" (выход № 2);

"Трубная" (выход № 2).

В департаменте сообщили, что возле станции метро "Чистые пруды" установили инсталляцию в виде буквы "М" с георгиевской лентой, орденом и надписью "Победа" в ретростиле. Ее высота составляет 2 метра.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что транспортный комплекс города традиционно участвует в государственных праздниках и важных событиях по задаче Сергея Собянина.

"В честь 80-летия Великой Победы украсили инфраструктуру метрополитена. Установили юбилейные инсталляции и запустили тематический поезд на Арбатско-Покровской линии. Для пассажиров подготовили праздничные мероприятия в метро", – рассказал Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что фестиваль "Московская весна Победы" пройдет с 1 по 11 мая. В столице разместят свыше 4 тысяч декоративных элементов.

На въездах в город появятся конструкции "Город-герой Москва". Здания Минобороны России на Фрунзенской набережной украсят декорациями "Звезда Россия" и "Салют Победы".