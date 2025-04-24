В России предложили ограничить скорость электросамокатов до 10 километров в час

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Скорость движения электросамокатов не должна превышать 10 километров в час, заявил руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев.

"Скорость пешехода около 5 километров при быстрой ходьбе. Вот, может, две скорости пешехода достаточно?" – предложил Нечаев в эфире телеканала "Россия 24".

Он рассказал, что его "дней пять назад чуть не сбил один".

Ранее сообщалось, что операторы кикшеринга "МТС Юрент", Whoosh и "Яндекс Go" выписали пользователям более 26 тысяч штрафов с начала сезона проката. Это в четыре раза больше штрафов, чем за аналогичный период предыдущего года.

Операторы рассказали, что рост штрафов связан с существенным увеличением числа поездок на арендованных СИМ, а также с улучшением методов обнаружения нарушителей. Наиболее частым нарушением является неправильная парковка самокатов.