Лавров ответил американской журналистке на вопрос о визите Уиткоффа

Фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров иронично ответил американской журналистке на вопрос о том, состоится ли в пятницу, 25 апреля, встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. Об этом сообщает RT со ссылкой на CBS.

О визите Уиткоффа в Москву ранее объявил глава Белого дома Дональд Трамп.

"Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?" – спросил Лавров.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Уиткофф планирует на этой неделе посетить Россию. По ее словам, спецпосланник вновь хочет встретиться с Путиным.

По мнению журналистов, от этой встречи зависит урегулирование конфликта на Украине. СМИ также обратили внимание, что мирный план Трампа не упоминает Украину в каждом из пунктов соглашения.