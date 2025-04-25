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25 апреля, 08:22

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Лавров ответил американской журналистке на вопрос о визите Уиткоффа

Лавров иронично ответил американской журналистке на вопрос о визите Уиткоффа

Фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров иронично ответил американской журналистке на вопрос о том, состоится ли в пятницу, 25 апреля, встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. Об этом сообщает RT со ссылкой на CBS.

О визите Уиткоффа в Москву ранее объявил глава Белого дома Дональд Трамп.

"Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?" – спросил Лавров.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Уиткофф планирует на этой неделе посетить Россию. По ее словам, спецпосланник вновь хочет встретиться с Путиным.

По мнению журналистов, от этой встречи зависит урегулирование конфликта на Украине. СМИ также обратили внимание, что мирный план Трампа не упоминает Украину в каждом из пунктов соглашения.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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