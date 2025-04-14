Оформление станции "Академическая" будет посвящено 300-летию РАН – Собянин

Оформление новой станции "Академическая" Троицкой линии метро будет посвящено 300-летию Российской академии наук (РАН). Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На путевых стенах появятся художественные панно с изображениями выдающихся ученых и здания РАН. В дизайне станции используют тему архитектурных порталов – массивные терракотовые арки со встроенными светильниками создадут мягкое освещение.

Станция появится на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Профсоюзной, получит два вестибюля и пересадку на одноименную станцию Калужско-Рижской линии.

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