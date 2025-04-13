Туман накроет столичный регион утром 14 апреля

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Туман накроет некоторые районы Московского региона с 00:00 до 09:00 14 апреля, в понедельник. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области со ссылкой на ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Как уточнило ведомство, в связи с туманом видимость может ухудшиться до 300 метров. В связи с этим жителей столичного региона призвали сохранять спокойствие и внимательность на улице, а также не поддаваться панике.

Граждане могут обратиться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 при необходимости.

Из-за тумана в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 21:00 по московскому времени 13 апреля до 09:00 14 апреля.

Между тем в ночь на понедельник температура воздуха в Москве составит от минус 3 до минус 1 градуса. Днем воздух прогреется до 12–14 градусов тепла. Тем временем погода будет малооблачной, осадки не ожидаются.