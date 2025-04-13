Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за тумана, который ожидается ночью и утром 14 апреля, в понедельник. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет действовать с 21:00 по московскому времени 13 апреля до 09:00 14 апреля. Уточняется, что из-за тумана видимость может ухудшиться до 300 метров.

По данным синоптиков, в ночь на понедельник температура воздуха в Москве составит от минус 3 до минус 1 градуса. В дневные часы столбики термометров зафиксируют до 12–14 градусов тепла. Тем временем погода будет малооблачной, осадки не ожидаются.

Между тем синоптик Евгений Тишковец рассказал, что снежный покров в Подмосковье растает уже к 16 апреля. По его словам, снега в столичном регионе, вероятно, больше не будет до наступления следующей зимы. Он также отметил, что на следующей неделе в Москве температура воздуха повысится до 22 градусов, что является климатическим значением начала лета.