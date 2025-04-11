При строительстве школы на севере Москвы был использован необычный архитектурный прием

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Западном Дегунине при строительстве нового учебного корпуса на 400 мест был применен уникальный архитектурный прием. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что площадь учебного корпуса составила свыше 8,5 тысячи квадратных метров. Он стал частью школы № 2098, которая носит имя Героя Советского Союза Л. М. Доватора.

"Уникальный архитектурный прием при строительстве учреждения был реализован в виде нависающего объема конференц-зала, который поддерживается снаружи V-образными опорами. Там можно будет проводить разнообразные школьные мероприятия, а также использовать его для отдыха учащихся", – поделился Ефимов.

Объект находится на Базовской улице. Отмечается, что в здании учебного корпуса есть все для качественного и разностороннего развития школьников, в том числе просторные кабинеты, спортплощадки и многофункциональные пространства.

Глава департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что первый этаж учебного корпуса был оборудован вестибюльной зоной, медицинским и спортивным блоками, а также просторным обеденным залом. На втором этаже находятся кабинеты для дополнительного образования и современный зал для мероприятий.

"На третьем и четвертом этажах обустроили универсальные и специализированные учебные кабинеты", – добавил Загрутдинов.

Кроме того, в физкультурно-спортивную инфраструктуру входят как универсальные зоны, так и узконаправленные. В корпусе размещены поле для мини-футбола, дорожки для забега, углубления с песком для прыжков в длину и площадки для командных игр. Помимо этого, там есть площадки для тренинга без снарядов, разминки и кардиотренировок, а также прыжков в длину с места.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что учебный корпус построили за два года и два месяца. Он также обратил внимание, что этапы строительства проходили под надзором инспекторов ведомства.

"По результатам итогового мероприятия было оформлено заключение о соответствии социального объекта требованиям проектной документации, после чего выдано разрешение на ввод в эксплуатацию", – заключил Слободчиков.

Ранее сообщалось, что до конца 2026 года в ТиНАО появится 8 школ. Их построят при поддержке инвесторов. Каждое образовательное учреждение будет рассчитано более чем на тысячу учеников.

Благодаря строительству данных школ в округах появится свыше 10 тысяч учебных мест. Образовательные учреждения будут открыты в составе жилых комплексов в районах Филимонковском, Внуково и Коммунарка.

