Реконструкция школы завершена в районе Бекасово ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты завершили реконструкцию школы № 1391 в районе Бекасово в ТиНАО. Они смогли увеличить количество мест в образовательном учреждении до 900 человек, построив дополнительный корпус, рассчитанный на 550 учеников, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, работы проходили в два этапа, в рамках которых появился дополнительный корпус площадью свыше 3 тысяч "квадратов".

Кроме того, специалисты привели в порядок фасад, кровлю и все помещения основного здания школы. Они заменили внутренние и внешние инженерные сети, напольное покрытие, двери и оконные блоки. При реконструкции также были установлены системы видеонаблюдения, оповещения и новое освещение.

На территории вокруг школы специалисты высадили газоны, сделали спортивную зону и малые архитектурные формы.

Проект реконструкции школы был реализован в рамках Адресной инвестиционной программы. Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что внутри образовательного учреждения появились современные и специализированные учебные кабинеты, в которых установлено высокотехнологичное оборудование. Вместе с тем теперь для учащихся доступны лаборатории, зал для проведения мероприятий, мастерские, медиатека и зоны для отдыха.

"В здании смонтировали системы контроля доступа, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. В учреждении создали необходимые условия для взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья", – сказал руководитель департамента.

Все этапы возведения дополнительного корпуса находились под контролем Мосгосстройнадзора. Как указал его председатель Антон Слободчиков, были организованы проверки, в которых принимали участие специалисты Центра экспертиз для осуществления инструментального контроля работ и применяемых материалов. Они сделали заключение о соответствии школы требованиям необходимой документации.

Вместе с тем до конца 2026 года в ТиНАО построят восемь крупных школ. Их возведением займутся инвесторы. Каждое из учебных заведений будет рассчитано более чем на тысячу учащихся. Всего они принесут округам свыше 10 тысяч учебных мест. Школы построят в составе ЖК в районах Филимонковском, Внуково и Коммунарка.

