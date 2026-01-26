Форма поиска по сайту

26 января, 09:45

Город

Строительство 16 детских садов началось в Москве в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство 16 детских садов, финансируемое за счет бюджетных и внебюджетных средств, началось в Москве в 2025 году. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр уточнил, что возведение новых учреждений гарантирует появление более 4 000 дополнительных дошкольных мест.

"Детский сад рядом с домом – важная составляющая комфортной городской среды, развитию которой уделяется особое внимание. Новые детские сады появятся в ТиНАО, ВАО, ЗАО и ЮВАО", – рассказал заммэра.

В учреждениях обустроят группы, музыкальные и физкультурные залы, медицинские блоки, кабинеты для дополнительных и развивающих занятий, а также пищеблоки полного технологического цикла. Кроме того, будет облагорожена прилегающая территория – появятся зеленые зоны, площадки для спорта, прогулок и развивающих игр.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, девелоперы активно участвуют в развитии городской среды и одновременно со строительством жилья возводят социальные объекты, в том числе в рамках инфраструктурных договоров с городом. При этом 15 объектов из общего числа реализуются за счет внебюджетных средств.

Он отметил, что в районе Марьино началось строительство детского сада на 350 мест на территории жилого квартала "Страна.Заречная". Сейчас на площадке ведутся работы по разработке котлована.

В здании предусмотрено 14 групп, залы для мероприятий, занятий музыкой и физкультурой, а на прилегающей территории – прогулочные зоны и две спортивные площадки. После завершения строительства объект планируется передать в систему столичного образования.

Разрешения на строительство детских садов оформил Мосгосстройнадзор. Председатель ведомства Антон Слободчиков пояснил, что застройщики направили уведомления о начале строительно-монтажных работ, после чего инспекторы утвердили программы выездных проверок.

На 9 строительных площадках уже проведено 19 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых оценивалось соответствие выполненных работ и применяемых материалов проектной документации. Первые проверки на остальных объектах запланированы на первый квартал текущего года.

Также отмечается, что все новые здания и прилегающие территории адаптируются для посещения маломобильными гражданами, а при строительстве используются современные материалы, соответствующие требованиям безопасности и износостойкости.

Ранее сообщалось, что около 400 деревьев высадили возле поликлиник второго этапа программы реконструкции в Москве в прошлом году. При выборе пород растений специалисты отдавали предпочтение тем, которые умеют хорошо адаптироваться в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы.

В рамках работ около детских и смешанных поликлиник высадили около 90 деревьев, а рядом с медучреждениями для взрослых – почти 300.

