В Москве запустят сезонные маршруты до пляжей и парков 1 мая

С 1 мая в Москве начнут работать сезонные маршруты городского транспорта, которые помогут добраться до водоемов и зон отдыха. Несмотря на временное похолодание, столица готовится к открытию пляжного сезона.

Шесть автобусов малого класса под номером 390 будут курсировать от станции метро "Полежаевская" до пляжа № 3 в зоне отдыха "Серебряный бор". В Зеленограде заработают маршруты 400а и 400в, которые свяжут город с деревнями Полежайки и Соколово.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.