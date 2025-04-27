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27 апреля, 09:15

Транспорт

В Москве запустят сезонные маршруты до пляжей и парков 1 мая

В Москве запустят сезонные маршруты до пляжей и парков 1 мая

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С 1 мая в Москве начнут работать сезонные маршруты городского транспорта, которые помогут добраться до водоемов и зон отдыха. Несмотря на временное похолодание, столица готовится к открытию пляжного сезона.

Шесть автобусов малого класса под номером 390 будут курсировать от станции метро "Полежаевская" до пляжа № 3 в зоне отдыха "Серебряный бор". В Зеленограде заработают маршруты 400а и 400в, которые свяжут город с деревнями Полежайки и Соколово.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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