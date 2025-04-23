Движение перекроют на Садовом кольце из-за Московского мотофестиваля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Внешнюю сторону Садового кольца временно перекроют из-за проведения Московского мотофестиваля в субботу, 26 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.

По информации Центра организации дорожного движения (ЦОДД), с 11:40 движение будет закрыто на улицах Косыгина, Большой Дорогомиловской и Смоленской; Воробьевском шоссе; Бережковской набережной; внешней стороне Садового кольца и Бородинском мосту.

Отмечается, что движение восстановят по мере прохождения мотоколонны. Водителей просят использовать городской транспорт для поездок в центр города.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Движение закроют:

с 08:00 до 12:00 по крайней правой полосе на Университетском проспекте в районе Университетской площади;

с 08:00 до 19:00 на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до дома 28, строения 22, по улице Косыгина и на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина;

с 12:30 до 15:00 на улице Косыгина в сторону Воробьевского шоссе от дома 28, строения 22, по улице до Мичуринского проспекта;

с 09:00 25 апреля до 07:00 27 апреля на Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта.

Также из-за проведения мероприятия будет запрещена парковка с 20:00 среды, 23 апреля, до 18:00 воскресенья, 27 апреля, в парковочном кармане на Университетской площади на пересечении с улицей Косыгина. С 00:01 пятницы, 25 апреля, на улице Косыгина, Бережковской набережной, Университетской площади и на съезде с Бородинского моста на набережную Тараса Шевченко эти же ограничения будут действовать до окончания мероприятия.

Отправной точкой Московского мотофестиваля станет смотровая площадка Воробьевых гор. Мотоциклы, включая раритетные экземпляры от музея "Моторы войны", проедут по Садовому кольцу. В рамках фестиваля также пройдет насыщенная программа.

Кроме того, на фестивале Сергей Агаджанян, известный как "Русский Халк" и поставивший рекорд по силовым номерам, установит новый мировой рекорд в сценическом экстриме. Ожидается, что он будет выступать вместе с Сергеем Чуприной, также известным рекордом в этой области.