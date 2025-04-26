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26 апреля, 16:15

Общество

Телеканал Москва 24 и Дептранс разыгрывают карту "Тройка" к открытию мотосезона

Телеканал Москва 24 и Дептранс разыгрывают карту "Тройка" к открытию мотосезона

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Телеканал Москва 24 и Дептранс проводят розыгрыш карты "Тройка" к открытию мотосезона. Для участия нужно прислать фото или видео столичного транспорта. Кадры должны быть сняты горизонтально.

Снимки прислали зрители Ирина и Павел. Свой мотоцикл супруги называют "Бегемотик". Они путешествуют на нем по России. В 2024 году пара проехала более 1,6 километров из Москвы до Крыма. В этом году Ирина и Павел хотят объехать все города Золотого кольца и получить паспорт туриста в Ярославле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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