Телеканал Москва 24 и Дептранс разыгрывают карту "Тройка" к открытию мотосезона

Телеканал Москва 24 и Дептранс проводят розыгрыш карты "Тройка" к открытию мотосезона. Для участия нужно прислать фото или видео столичного транспорта. Кадры должны быть сняты горизонтально.

Снимки прислали зрители Ирина и Павел. Свой мотоцикл супруги называют "Бегемотик". Они путешествуют на нем по России. В 2024 году пара проехала более 1,6 километров из Москвы до Крыма. В этом году Ирина и Павел хотят объехать все города Золотого кольца и получить паспорт туриста в Ярославле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.