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24 апреля, 17:46

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Роспотребнадзор: заболевший холерой из Подмосковья контактировал с 321 человеком

Роспотребнадзор назвал число контактов заболевшего холерой из Подмосковья

Фото: depositphotos/alexraths

Житель Подмосковья, вернувшийся из Индии и заболевший холерой, контактировал с 321 человеком из 33 российских регионов, среди которых как члены семьи, так и медики скорой помощи, члены экипажа и пассажиры рейса. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Все контактировавшие с заболевшим находятся под медицинским наблюдением, добавили в надзорном ведомстве. Кроме того, проводятся лабораторные исследования и экстренная профилактика. На данный момент ни у одного человека из этой группы не наблюдается симптомов заболевания.

"Противоэпидемические мероприятия в Московской области продолжаются. Ситуация держится на строгом контроле Роспотребнадзора", – говорится в сообщении.

40-летний мужчина, заболевший холерой, вернулся из Индии 21 апреля. Турист пробыл за границей 9 дней, посещал несколько индийских городов и выезжал в Непал, употреблял проточную фильтрованную воду из-под крана и питался в различных заведениях.

Мужчина почувствовал себя плохо, когда вернулся в Россию. В настоящее время пациент находится в мельцеровском изолированном боксе. Его состояние оценивается как удовлетворительное, в лечении пациента фиксируется положительная динамика.

Случай заболевания взял на контроль подмосковный Минздрав. Кроме того, специалисты совместно с Роспотребнадзором принимают меры для предотвращения распространения инфекции.

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