МЧС предупредило москвичей о заморозках и мокром снеге

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Похолодание и мокрый снег ожидаются в Москве и области в выходные, 26 и 27 апреля. Об этом предупреждает пресс-служба столичного ГУ МЧС.

По данным ведомства, в ночь на субботу в Москве столбики термометров опустятся до 0–5 градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха может понизиться до минус 3 – плюс 2 градусов. Также ожидаются дождь и мокрый снег. Местами может дуть ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В связи с ожидаемой непогодой МЧС рекомендует парковать автомобиль в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными за рулем и не оставлять детей без присмотра.

При необходимости москвичи могут позвонить по телефонам 101, 112 или 8 (495) 637-31-01 (единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве).

В Московском регионе до 21:00 пятницы, 25 апреля, действует желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемой грозы.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в предстоящие выходные в Москве ощутимо похолодает. По его словам, в субботу под утро ожидается 1–4 градуса, днем – от 6 до 9 градусов. Из-за ветра будет казаться, что в городе на 3 градуса холоднее.