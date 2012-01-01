Главные традиции и приметы Красной горки

Праздник Красная горка в этом году отмечается 27 апреля. Как правильно провести этот день согласно традициям и народным поверьям – в материале Москвы 24.

История праздника

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Красная горка ежегодно отмечается в первое воскресенье после Пасхи. Этим днем завершается Светлая седмица: в последний раз служится литургия по праздничному пасхальному чину и закрываются царские врата.

Также праздник называют Фоминым воскресеньем в честь апостола, который не поверил в воскрешение Иисуса. Когда Христос явился своим ученикам, среди них не было именно Фомы. Учитель явился к нему лично на 8-й день. Чтобы убедить Фому, Христос решил показать свои раны и дать дотронуться до них. Только после этого у апостола не осталось никаких сомнений. Кстати, отсюда и произошел фразеологизм "Фома неверующий".

Красная горка имеет еще одно название – Антипасха, что переводится как "подобная Пасхе". Этот день следует отмечать не менее радостно, поэтому возобновляются венчания, которые не проводили во время поста, гулянья и свадьбы.

Приметы и традиции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В древности во время этого праздника устраивали гулянья на возвышенностях, которые считались "красными" (то есть красивыми). Юноши и девушки призывали весну, встречали рассветы и пели песни.

Веселились и в деревнях: отказываться от игр, танцев и прочих забав молодым людям строго воспрещалось. Во-первых, такие гулянья считались смотринами будущих женихов и невест. Во-вторых, многие верили в примету: если на Красную горку остаться дома, будут проблемы в личной жизни. Зато издревле считалось, что заключенные в этот день браки, наоборот, будут долгими и счастливыми. На этот счет существует поговорка: "Кто на Красную горку женится, тот вовек не разженится".

Приметы Красной горки связаны не только с отношениями. В частности, считалось, что, если в воскресенье загадать сокровенное желание и бросить монетку в водоем, оно точно исполнится. А если во сне приходил умерший родственник, это можно было считать добрым знаком. Наши предки верили, что в этом случае за спящим приглядывают с небес, оберегая от невзгод. Кстати, на Красную горку принято вспоминать усопших родных и ходить на кладбище.

Также в этот день нужно одеться красиво, что поможет привлечь богатство и удачу. А вот болезнь могут принести объедки, поэтому недоеденную пищу выбрасывать не стоит – лучше отдать ее животным и птицам.