Тестирование новых моделей автобусов стартовало в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве проходят тестирование три новые модели автобусов российского производства: ЛиАЗ Citymax 12 – на маршруте № 1383, а также КамАЗ-4290 и ПАЗ Citymax 9 – на маршруте № 1594. Об этом сообщил столичный Дептранс со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Вице-мэр отметил, что каждый день на автобусах и электробусах совершается более 3 миллионов поездок. Для повышения качества обслуживания пассажиров своевременно закупается новая техника отечественных производителей. Она отличается большей вместимостью салона, расширенными дверными проемами, низким уровнем пола для удобства посадки и высадки. Всего в 2026 году в город поступит свыше 500 машин разных моделей и классов вместимости.

Современный транспорт будет курсировать в рамках проекта "Москва – область". В этом году в Подмосковье планируется открыть порядка 50 маршрутов.

Запуск межрегиональных автобусов станет импульсом к развитию транспортной инфраструктуры в столичном регионе. Оно включает в себя установку новых остановочных павильонов, обустройство выделенных полос, а также сочетание разных видов городского транспорта для ежедневных поездок из области в Москву и обратно.

В прошлом году в систему столичного транспорта включили 25 действующих пригородных маршрутов. Они работают на северо-западном и западном направлениях.

До 2028-го в систему московского транспорта намерены включить не менее 30% действующих пригородных маршрутов, что позволит повысить комфорт поездок, а также развить транспортную инфраструктуру в столичном регионе.

Ранее сообщалось, что в Москве запустили в работу 400 электробусов нового поколения. Они оснащены зарядными портами для гаджетов, медиаэкранами, откидной аппарелью, кнопкой вызова водителя для маломобильных пассажиров и площадкой для колясок и велосипедов.