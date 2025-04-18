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18 апреля, 07:00

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о масштабной модернизации Морозовской больницы

Сергей Собянин рассказал о масштабной модернизации Морозовской больницы

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В Морозовской детской больнице началась реставрация 10-го корпуса. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Работы пройдут на фасаде, кровле, кирпичной кладке и в подвале. Реставрация идет в рамках комплексной модернизации учреждения. Мэр напомнил, что с 2017 года в больнице построили крупнейший в Москве детский лечебный корпус, а также отремонтировали три здания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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