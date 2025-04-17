"Мой район. Новости": студенты расписывают арт-объекты для фестиваля "Пасхальный дар"

В Тверском районе Москвы идет подготовка к фестивалю "Пасхальный дар". Студенты-художники расписывают декоративные яйца, которые появятся на городских площадках. Главная тема – весна и традиции. Арт-объекты разместят в центре и других районах Москвы.

Посетителей ждут мастер-классы, выставки, спектакли и товары от некоммерческих организаций. Фестиваль пройдет с 19 по 30 апреля.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".