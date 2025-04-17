Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля, 07:20

Город

"Мой район. Новости": студенты расписывают арт-объекты для фестиваля "Пасхальный дар"

"Мой район. Новости": студенты расписывают арт-объекты для фестиваля "Пасхальный дар"

"Это Москва. Инфраструктура": дорога смерти

Столичный завод первым в России разработал медицинский провод толщиной с волос

Москвичи сняли на видео кошку с расстройством пищевого поведения

Москвичи могут арендовать велосипеды и самокаты с помощью сервиса "МультиТранспорт"

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 апреля

Собянин рассказал, как преобразятся пространства в ВАО после благоустройства

Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет на площадках по всей Москве

"Мой район. Новости": электробусы № 79 начали ходить от станции метро "Выхино" до Реутова

Городские камеры показали, что происходит на Каширском шоссе

В Тверском районе Москвы идет подготовка к фестивалю "Пасхальный дар". Студенты-художники расписывают декоративные яйца, которые появятся на городских площадках. Главная тема – весна и традиции. Арт-объекты разместят в центре и других районах Москвы.

Посетителей ждут мастер-классы, выставки, спектакли и товары от некоммерческих организаций. Фестиваль пройдет с 19 по 30 апреля.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
городфестиваливидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика