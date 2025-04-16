16 апреля, 07:15Общество
Минстрой РФ предложил повысить взносы на капремонт для домов с лифтами
Минстрой России предложил повысить взносы на капитальный ремонт для многоэтажек, в которых есть лифт. Ведомство разработало поправки в Жилищный кодекс, согласно которым будет установлен минимальный размер взноса для таких домов.
Эксперты поясняют, что ремонт и замена лифтов – это одна из самых дорогостоящих статей.
Кроме того, предложено установить минимальный срок для капитального ремонта с момента сдачи дома в эксплуатацию, не меньше гарантийного срока, чтобы избежать случаев, когда недоработки строителей устраняются за счет жильцов.
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