В России участились кражи с банковских карт через вредоносные приложения

В России участились случаи краж с банковских карт через поддельные интернет-магазины и вредоносные приложения. Об этом сообщили представители банков и эксперты по информационной безопасности.

Злоумышленники все чаще создают сайты с выгодными предложениями, а также рассылают вирусы под видом обновлений приложений и сервисов. С помощью таких программ можно получить доступ к файловой системе телефона или компьютера, в том числе к фото, видео и голосовым сообщениям. Кроме того, вирусы могут копировать данные банковских карт.

Специалисты советуют отключать бесконтактную оплату, если она не используется, и не переходить по подозрительным ссылкам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.