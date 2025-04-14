Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 апреля, 09:15

Безопасность

В России участились кражи с банковских карт через вредоносные приложения

В России участились кражи с банковских карт через вредоносные приложения

Атомный ледокол "Якутия" прибыл из Санкт-Петербурга в порт Мурманска

Пиротехники МЧС России уничтожили фугасную авиабомбу в Волгограде

Мошенники начали похищать данные россиян под предлогом диспансеризации

"Актуальный репортаж": как звезды становятся жертвами мошенников

Мошенники начали обманывать россиян под видом инвестиционной программы цифрового рубля

"Миллион вопросов": как защитить личные данные в интернете

Новости регионов: на Сахалине расчищают реки от ледовых заторов при помощи экскаваторов

Сохранность личных данных и защиту от мошенников обсудят в программе "Миллион вопросов"

Мошенники начали обманывать покупателей маркетплейсов в России

В России участились случаи краж с банковских карт через поддельные интернет-магазины и вредоносные приложения. Об этом сообщили представители банков и эксперты по информационной безопасности.

Злоумышленники все чаще создают сайты с выгодными предложениями, а также рассылают вирусы под видом обновлений приложений и сервисов. С помощью таких программ можно получить доступ к файловой системе телефона или компьютера, в том числе к фото, видео и голосовым сообщениям. Кроме того, вирусы могут копировать данные банковских карт.

Специалисты советуют отключать бесконтактную оплату, если она не используется, и не переходить по подозрительным ссылкам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьобществовидеоМитя КозачинскийДарья ЕрмаковаПолина Гура

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика