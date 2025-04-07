В Казахстане женщина пыталась перевести 400 долларов Киану Ривзу

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В Казахстане 62-летняя женщина из Костаная пыталась перевести 400 долларов мошеннику, который представился ей в социальных сетях как Киану Ривз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По словам женщины, "Киану Ривз" обратился за помощью, так как якобы оказался в трудной жизненной ситуации. Он попросил ее перевести 400 долларов на определенный счет. Женщина не знала, как это сделать, поэтому решила обратиться в банк.

По данным пресс-службы, позже выяснилось, что счет, на который женщина хотела отправить деньги, принадлежал неизвестной игровой компании.

Прибывшие на место сотрудники управления по противодействию киберпреступности сумели вовремя отговорить женщину от перевода денежных средств, добавили в сообщении. Также стало известно, что это уже вторая попытка женщины перевести деньги злоумышленникам.

Ранее инженер-аналитик лаборатории исследований кибербезопасности Ирина Дмитриева рассказала о новом мошенническом способе загрузки вирусов на смартфоны. По ее словам, сообщения "Отдам даром дорогую технику" появляются под любыми публикациями. При этом главной задачей злоумышленника является перейти с потенциальной жертвой в личную переписку.

Также Дмитриева подчеркивает, что стоит избегать предложений с "халявой" от незнакомцев, поскольку это чревато непредсказуемыми последствиями. Если предложение звучит слишком лакомым – скорее всего, это обман.