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12 апреля, 22:15

Культура

Новости регионов: в Донецке прошла выставка сбитых ракет и авиабомб НАТО ко Дню войск ПВО

Новости регионов: в Донецке прошла выставка сбитых ракет и авиабомб НАТО ко Дню войск ПВО

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Выставка сбитых натовских ракет и авиабомб прошла в центре Донецка. Экспозиция была представлена в честь Дня войск противовоздушной обороны, который отмечается в 2025 году 13 апреля. Среди выставленных экземпляров – ряд боеприпасов, которыми противники обстреливали республику. Например, в их числе американская тактическая баллистическая ракета ATACMS.

Общегородской мотопробег в честь открытия мотосезона в Краснодаре состоялся 12 апреля. Холодная и дождливая погода не помешала байкерам проехать колонной по кубанской столице. Стартовали участники мотопробега на улице Мачуги, откуда направились на Главную городскую площадь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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