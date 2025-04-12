Новости регионов: в Донецке прошла выставка сбитых ракет и авиабомб НАТО ко Дню войск ПВО

Выставка сбитых натовских ракет и авиабомб прошла в центре Донецка. Экспозиция была представлена в честь Дня войск противовоздушной обороны, который отмечается в 2025 году 13 апреля. Среди выставленных экземпляров – ряд боеприпасов, которыми противники обстреливали республику. Например, в их числе американская тактическая баллистическая ракета ATACMS.

Общегородской мотопробег в честь открытия мотосезона в Краснодаре состоялся 12 апреля. Холодная и дождливая погода не помешала байкерам проехать колонной по кубанской столице. Стартовали участники мотопробега на улице Мачуги, откуда направились на Главную городскую площадь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

