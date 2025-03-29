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29 марта, 14:30

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Собянин подписал постановление об открытии фольклорного фестиваля "Русское поле"

Собянин подписал постановление об открытии фольклорного фестиваля "Русское поле"

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Крупнейший фольклорный фестиваль "Русское поле" в этом году будет посвящен 80-летию Победы. Мероприятие пройдет на Поклонной горе 9 августа. Постановление подписал Сергей Собянин.

Смотр славянского искусства проводится уже в 14-й раз. В этом году в нем примут участие 1,5 тысячи представителей более чем 60 регионов страны. Организаторы подготовили конкурсы, победителей определят в восьми номинациях, включая "Лучший хореографический коллектив" и "Лучший товаропроизводитель".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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