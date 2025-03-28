Собянин: на площадках московского кинокластера за год снято около 120 проектов

Порядка 120 проектов сняли на площадках московского кинокластера в 2024 году, это в 2,5 раза больше, чем в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в телеграм-канале.

Мэр отметил, что в планах на следующий год завершить не менее 10 декораций кинокластера. Там построят многофункциональный павильон, складской комплекс, многоуровневую парковку и гостиничный комплекс.

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