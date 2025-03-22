"Откройте, Давид": Татьяна Веденеева

Давид Виннер приехал в Театр на Трубной, чтобы поговорить заслуженной артисткой РФ, телеведущей и актрисой Татьяной Веденеевой и увидеть иммерсивный спектакль "На Трубе" – необычную постановку, которая расскажет тайны старинного особняка на Трубной площади. В нем в свое время в ресторане "Эрмитаж" был придуман салат оливье, отмечал свадьбу П. И. Чайковский, обедали И. С. Тургенев, Максим Горький, А. П. Чехов и впервые был отпразднован Татьянин день.

Веденеева также поделилась, как пришла в профессию, каким видит телевидение в будущем, каких передач в настоящее время не хватает, в чем сила интернета, почему "любовь предпочитает равных" и как образование влияет на личную жизнь.

Подробнее – в программе программы "Откройте, Давид".