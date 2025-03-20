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20 марта, 12:45

Общество

Москва 24 запустила "Театральный опрос" ко Всемирному дню театра

Москва 24 запустила "Театральный опрос" ко Всемирному дню театра

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Телеканал Москва 24 совместно с фестивалем "Золотая маска" запустил "Театральный опрос" в сообществе "Москва 24" в социальной сети "ВКонтакте". Горожанам предлагают поделиться своими театральными предпочтениями и рассказать, почему они ходят в театр или хотели бы его посетить.

Участники могут выбрать наиболее близкий вариант ответа – вдохновение, желание сменить обстановку, интерес к модным постановкам или другие причины. Результаты опроса подведут 27 марта – во Всемирный день театра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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