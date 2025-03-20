До 9 градусов тепла ожидается в Москве 20 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков и до 9 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, 20 марта. На дорогах местами гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 7 до 9 градусов, по области – от 3 до 8 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее стало известно, что апрель в Москве прогнозируется с положительной температурной аномалией около 3 градусов. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, средняя месячная температура может преодолеть отметку плюс 10 градусов.

