Воздух в Москве прогреется до 11 градусов на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До 11 градусов тепла прогреется воздух в Москве на следующей неделе. Об этом рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"В основном будет преобладать облачная с прояснениями. В дневные часы в пределах плюс 6–11 градусов, ночью – плюс 1–4. Существенных осадков не ожидается", – отметила эксперт.

По словам Поздняковой, в середине следующей может пройти небольшой дождь. Предполагается, что за сутки локально выпадет не более двух миллиметров осадков.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье первая половина марта была на 6–7 градусов теплее многолетних значений. Первые 16 суток месяца среднее значение температуры воздуха составило 4,5 градуса, что случается в Москве раз в семь лет.

Между тем апрель в столице прогнозируется с положительной температурной аномалией около трех градусов. Апрель 2025 года по температуре воздуха будет похож на апрель 2024 года. Нехватка и избыток осадков в следующем месяце равновероятны.