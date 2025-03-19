Синоптик Позднякова: апрель в Москве будет теплее нормы на 3 градуса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Апрель в Москве прогнозируется с положительной температурной аномалией около трех градусов. Об этом рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"Это означает, что средняя месячная температура воздуха готова будет преодолеть отметку плюс 10 градусов. И апрель 2025 года по температуре воздуха будет похож на апрель 2024 года", – отметила синоптик.

По словам метеоролога, нехватка и избыток осадков в следующем месяце равновероятен.

Между тем в Москве и Подмосковье первая половина марта была на 6–7 градусов теплее многолетних значений. Первые 16 суток месяца среднее значение температуры воздуха составило 4,5 градуса, что случается в Москве раз в семь лет.

Однако ЦОДД рекомендует водителям в Москве не торопиться со сменой зимней резины на летнюю, поскольку утром и ночью температура опускается ниже 0 градусов.

В ведомстве пояснили, что летняя резина становится твердой в холод, теряет сцепление с дорогой, однако размягчается при повышении температуры. Зимняя же остается мягкой в морозы, но теряет сцепление и изнашивается при температуре воздуха выше 15 градусов.

