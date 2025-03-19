Врач Уланкина: кашель, одышка, боль в груди являются симптомами болезни вейперов EVALI

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Врач Ольга Уланкина рассказала, что аббревиатура болезни EVALI с английского переводится как "повреждение легких, связанное с использованием электронных сигарет или вейпов". Основными симптомами являются кашель, одышка, боль в груди, тошнота, рвота, озноб, температура и усталость. Ее цитирует RT.

Уланкина объяснила, что точные причины заболевания еще не установлены. Однако исследования показывают, что ключевую роль в развитии патологии играет витамин E. Альфа-токоферола ацетат встречается в маслянистой жидкости, которую добавляют в вейпы в качестве разбавителя или загустителя.

По словам врача, при нагревании и вдыхании вещество может повреждать клетки легких и вызывать воспаление. Она напомнила, что электронные сигареты и вейпы содержат и другие опасные для здоровья химические соединения.

"Если EVALI протекает в тяжелой форме, то может привести к дыхательной недостаточности", – предупредила Уланкина.

Ранее сообщалось, что новую болезнь EVALI, которая возникает из-за вейпов, обнаружили у подростка в Томске. Она проявляется в виде воспаления, образования рубцов в легких и сужения бронхиол.