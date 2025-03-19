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19 марта, 11:30

Общество

В Москве ожидается потепление до 12 градусов в выходные

В Москве ожидается потепление до 12 градусов в выходные

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В столице ожидается резкое потепление: уже в выходные, 22 и 23 марта, температура поднимется до 12 градусов тепла. По словам синоптиков, потепление начнется 20 марта, а небо постепенно прояснится. Однако перед этим москвичей ждут осадки: вечером 19 числа возможны дождь и мокрый снег.

Ветер усилился до 9 метров в секунду, что принесет облака раньше прогнозируемого времени. Несмотря на приближение теплых дней, водителей просят не спешить с заменой резины, особенно если планируются поездки за город.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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