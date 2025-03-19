Облачная с прояснениями погода ожидает москвичей 19 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода и местами небольшие осадки ожидаются в Москве в среду, 19 марта. На дорогах местами гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 2 до 4 градусов, по области – от 0 до 5 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 748 миллиметров ртутного столба.

Апрельская погода вернется в Москву после 20 марта, спрогнозировал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Он рассказал, что с этого дня в городе установится около 7–9 градусов тепла, а позже температура поднимется до 10–12 градусов.