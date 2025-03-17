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17 марта, 17:15

Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за гололедицы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за гололедицы

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В Москве до четверга, 20 марта, действует желтый уровень погодной опасности. Причиной стало резкое похолодание и гололедица. В понедельник, 17 марта, в городе шел снег, в некоторых районах выпало до четырех сантиметров осадков.

Синоптики связывают такие погодные условия с атмосферным фронтом, который принес в столицу не только холод, но и порывистый ветер. К вечеру 17 марта ожидается небольшое прояснение, однако в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендуют горожанам быть осторожными и по возможности пересесть на общественный транспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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