Синоптик Шувалов: до 3 мм снега может выпасть в Москве 17 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве за день, 17 марта, может выпасть от 1 до 3 миллиметров снега. Об этом Москве 24 рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, снег закончится к середине дня, после чего на небе вместо облачности появятся прояснения. Также переменная облачность сохранится 18–19 марта, во вторник и среду. В ночные часы в эти дни специалист спрогнозировал морозы от 5 до 7 градусов, днем же температура поднимется до плюс 1–3 градусов.

"Если осадки и будут, то со среды на четверг очень небольшие в виде мокрого снега, поэтому особого прироста снежного покрова не будет. И, учитывая плюсовые температуры, этот снег быстро растает. Выпадет 1–1,5 миллиметра осадков", – рассказал Шувалов.

При этом в четверг и пятницу, 20 и 21 марта, погодные условия в столичном регионе изменятся. На это повлияет приход теплого сектора циклона. В связи с этим температура воздуха начнет постепенно повышаться. Уже в ночь на пятницу она установится на нулевом значении. Столбик термометра днем в четверг покажет от 5 до 7 градусов, а в пятницу – от 7 до 9 градусов выше нулевой отметки.

"И опять-таки будет появляться солнце. Так что к пятнице, скорее всего, снег, который сегодня так всех напугал, окончательно сойдет. В выходные (22 и 23 марта. – Прим. ред.) уже будет довольно тепло: в дневные часы 8–10 градусов", – подытожил Шувалов.

Ранее столичный комитет городского хозяйства предупредил, что к вечеру 17 марта прирост снежного покрова в Москве может достичь 1 сантиметра. Там отметили, что городские службы регулярно отслеживают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы.

На фоне непогоды в столице приостановили аренду электросамокатов и велосипедов. Ее планируется возобновить с улучшением погодных условий и возвращением плюсовой температуры.

Кроме того, на фоне гололедицы в Московском регионе до 01:00 20 марта объявили желтый уровень погодной опасности. В связи с этим ЦОДД призвал горожан пересесть на городской транспорт, а автомобилистам рекомендовал соблюдать скоростной режим и дистанцию во время поездок.