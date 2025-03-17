Снежный покров в Москве может увеличиться до 1 см за день

Фото: Агентство "Москва"/Роман Васильев

Прирост снежного покрова в Москве может составить до 1 сантиметра за день, 17 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В течение дня прогнозируются колебания температуры между положительными и отрицательными значениями, что может привести к образованию гололедицы.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. На фоне такой погоды автомобилистам рекомендовано соблюдать внимательность, скоростной режим и дистанцию.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что образовавшийся снежный покров сохранится в столице до четверга, 20 марта.

"Вновь за окном жителей столичного региона вполне зимний пейзаж. Виновником столь резкой перемены стал глубокий циклон, в тылу которого под утро начал сыпать снег. К 09:00 вся территории столичного региона оказалась под вновь сформировавшимся снежным покровом", – написала специалист в своем телеграм-канале.

Ранее на фоне гололедицы в Московском регионе до 01:00 четверга, 20 марта, был объявлен желтый уровень погодной опасности.

Из-за гололеда ЦОДД призвал горожан пересесть на городской транспорт, а столичным автомобилистам посоветовали не отвлекаться на телефон во время поездок.

Однако апрельская погода вновь вернется в Москву после 20 марта. В этот день в Москве установится около 7–9 градусов тепла, позже температура поднимется до 10–12 градусов.

