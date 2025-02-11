Психолог Наумова: проживание в микроквартире вызывает депрессию и апатию

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Проживание в квартире с очень маленькой площадью приводит к апатии, депрессии и повышенной раздражительности. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила психолог Наталья Наумова.

Ранее аналитики одного из сервисов по поиску недвижимости выяснили, что количество вариантов жилья площадью до 28 квадратных метров на столичном рынке аренды выросло в семь раз за последние пять лет. По данным экспертов, больше всего микроквартир сдается в Коммунарке, Очаково-Матвеевском, Внукове, Нижегородском районе и Троицке. В среднем же за такое жилье владельцы просят 57,7 тысячи рублей в месяц.

По словам Натальи Наумовой, недвижимость небольшой площади негативно влияет на психологическое состояние человека.





Наталья Наумова психолог Он чувствует себя загнанным в клетку. Формируется апатия, депрессия, повышенная раздражительность, чувство беспомощности и невозможности справиться с возникающими трудностями.

Особенно тяжело, если в маленькой квартире проживают несколько человек и время от времени конфликтуют. Ссоры в этом случае неизбежны, так как жильцам просто тесно друг с другом. К тому же у человека в целом могут быть переживания и проблемы, которые хочется пережить одному, напомнила специалист.

"Когда возникает конфликт в маленькой квартире, нет возможности отдалиться, – приходиться быть очень близко друг к другу. Тут очень высоки риски аффективных состояний: люди могут либо уходить из дома, либо причинять вред себе или окружающим", – предупредила психолог.





Наталья Наумова психолог Для одного оптимальная квартира должна быть не менее 35–40 квадратных метров. Если проживает несколько, для каждого необходимо 15–18 метров. Желательно, чтобы были свои комнаты. Обособленность и возможность отдыха наедине с собой поможет привести себя в ресурсное состояние и благополучно себя чувствовать психологически.

Ранее заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов объяснил, почему в городе ввели запрет на строительство микроквартир. По его словам, это необходимо для соблюдения баланса между числом жителей и необходимой социальной инфраструктурой. Кроме того, такая недвижимость влечет за собой не очень комфортные условия проживания в среднесрочной перспективе.

